Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам развития биржевой торговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр торговли и интеграции РК Быхыт Султанов, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроектом предусмотрено приведение законодательной базы в соответствие с международными требованиями и стандартами, а также комплекс дополнений по развитию биржевой торговли.

«Их реализация позволит сформировать устойчивую и конкурентоспособную отечественную биржевую отрасль», - добавил он.

В целях формирования стабильной биржевой отрасли, законопроектом предлагается введение двухуровневой системы товарных бирж.

Было отмечено, что первый уровень касается товарных бирж, осуществляющих торги биржевыми товарами, предусмотрено увеличение уставного капитала до 700 тысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Второй уровень. Для товарных бирж, осуществляющих торги только нестандартизированными товарами, требования по минимальному размеру уставного капитала остаются на прежнем уровне – не менее 300 тысячекратного размера месячного расчетного показателя.

«Разделение на подвиды деятельности бирж придаст импульс для совершенствования и развития биржевой торговли. То есть биржи, торгующие только нестандартизированными товарами, будут стремиться нарастить свой потенциал путем консолидации с другими игроками, увеличения объемов торгов за счет расширения спектра услуг и улучшения их качества», - пояснил Бахыт Султанов.

Кроме того, в целях увеличения конкуренции и равного доступа к товарной бирже, законопроектом предусмотрено утверждение Единых правил биржевой торговли. В этих правилах планируется одновременно закрепить:

- нормы по исключению дискриминационных условий и положений для брокеров и дилеров;

- возможности для покупателей и продавцов свободно поменять биржу без изменения условий и процедур торговли.

«При этом, едиными правилами будет установлено разделение товаров и торгов по секциям с выставлением отдельных требований к ним. Вместе с тем, законопроектом предусматривается право товарной биржи устанавливать дифференцированный биржевой сбор в зависимости от объема совершенных сделок брокеров», - резюмировал Бахыт Султанов.