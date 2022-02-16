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Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции

16 Февраля 2022 11:28
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Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, представляя поправки в законодательство по противодействию коррупции на пленарном заседании Мажилиса, законопроектом вводится контроль за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц и устанавливаются фискальные и карьерные санкции. Такие санкции будут применяться лишь за значительные расхождения.

«Так, в случае, если сумма расхождения расходов и доходов превысит тысячекратный размер минимального расчетного показателя, на государственного служащего будет наложен административный штраф в размере 90 процентов от суммы расхождения. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход государственного служащего, то он подлежит увольнению с государственной службы по отрицательным мотивам», - пояснил Марат Ахметжанов.

Было отмечено, что при этом в каждом случае лицу будет предоставлена возможность обосновать законность расходов.

Данные новеллы планируется ввести в действие с 2027 года с учетом полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием, поскольку в 2025 году о размерах своих доходов будет отчитываться все граждане республики, а с 2026 года начнется процесс сопоставления их расходов с доходами.

Второй блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. В целях создания комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, предлагается:

1) закрепить, что лицо, оказавшее содействие в противодействии коррупции, не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности или уволено с должности или переведено на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии;

2) отнести информацию об оказании лицом содействия в противодействии коррупции к конфиденциальной информации с введением уголовной ответственности за ее разглашение;

3) в целях устранения правовых пробелов и совершенствования действующих механизмов защиты лиц, участвующих в уголовном процессе, внести комплекс поправок, исключающие недостатки действующих норм.

Третий блок поправок направлен на устранение правовых пробелов и коллизий, возникших в правоприменительной практике. В частности, внешнему анализу будут подлежать документы государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора, не относящиеся к распорядительным (решения Правления, Совета директоров, протоколы заседаний руководящих, исполнительных коллегиальных органов и другие).

Кроме того, деяния, предусмотренные частью четвертой статьи 189 и частью четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, совершенные государственным служащим или иным приравненным к нему лицом, предлагается включить в перечень коррупционных преступлений.

На сегодняшний день такие виды деяний не отнесены к коррупционным преступлениям и по ним не наступают такие уголовно-правовые последствия, как по коррупционным преступлениям (пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе и запрет на применение условно-досрочное освобождение).

Постоянные комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.

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#Коррупция   #Мажилис  
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Автор:

Серик Сабеков

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