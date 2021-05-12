Мажилис одобрил поправки в законодательство по развитию соцпредпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис во втором чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития социального предпринимательства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила мажилисмен Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития социального предпринимательства», инициирован депутатами Парламента.

Законопроект разработан в целях законодательного урегулирования и систематизации механизмов развития социального предпринимательства в Республике Казахстан и направлен на содействие в обеспечении занятости социально уязвимых категорий граждан и создание для них равных с другими гражданами возможностей на участие в общественно-полезной деятельности; продвижение на рынок товаров (работ, услуг), производимых субъектами социального предпринимательства, в том числе путем личного трудового участия социально уязвимых категорий граждан, а также обеспечение внедрения социальных инноваций, способствующих решению социальных задач.

Законопроектом также предусматривается закрепление понятия и основных задач социального предпринимательства, определение критериев отнесения той или иной организации к субъектам социального предпринимательства и категорий населения, на которые направлена деятельность субъектов социального предпринимательства.

Данный законопроект одобрен в первом чтении 28 апреля 2021 года.

В заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию отмечено, что в ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

-расширение направлений деятельности субъектов социального предпринимательства;

-размещение реестра субъектов социального предпринимательства на интернет-ресурсе уполномоченного органа по предпринимательству и определение перечня сведений, которые должны содержаться в данном реестре;

-включение в состав специальной региональной комиссии, формирующей реестр субъектов социального предпринимательства, представителей государственных органов, Национальной палаты предпринимателей и общественных объединений;

-уточнение наименований категорий субъектов социального предпринимательства.

Кроме того, депутатами внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

В рабочую группу поступило 110 предложений депутатов, которые были обсуждены на семи заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений и экспертных организаций.



