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    14:35, 12 Май 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил поправки в законодательство по развитию соцпредпринимательства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис во втором чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития социального предпринимательства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметила мажилисмен Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития социального предпринимательства», инициирован депутатами Парламента.

    Законопроект разработан в целях законодательного урегулирования и систематизации механизмов развития социального предпринимательства в Республике Казахстан и направлен на содействие в обеспечении занятости социально уязвимых категорий граждан и создание для них равных с другими гражданами возможностей на участие в общественно-полезной деятельности; продвижение на рынок товаров (работ, услуг), производимых субъектами социального предпринимательства, в том числе путем личного трудового участия социально уязвимых категорий граждан, а также обеспечение внедрения социальных инноваций, способствующих решению социальных задач.

    Законопроектом также предусматривается закрепление понятия и основных задач социального предпринимательства, определение критериев отнесения той или иной организации к субъектам социального предпринимательства и категорий населения, на которые направлена деятельность субъектов социального предпринимательства.

    Данный законопроект одобрен в первом чтении 28 апреля 2021 года.

    В заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию отмечено, что в ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

    -расширение направлений деятельности субъектов социального предпринимательства;

    -размещение реестра субъектов социального предпринимательства на интернет-ресурсе уполномоченного органа по предпринимательству и определение перечня сведений, которые должны содержаться в данном реестре;

    -включение в состав специальной региональной комиссии, формирующей реестр субъектов социального предпринимательства, представителей государственных органов, Национальной палаты предпринимателей и общественных объединений;

    -уточнение наименований категорий субъектов социального предпринимательства.

    Кроме того, депутатами внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

    В рабочую группу поступило 110 предложений депутатов, которые были обсуждены на семи заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений и экспертных организаций.



    Теги:
    Бизнес Парламент Экономика Мажилис
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