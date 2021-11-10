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Мажилис одобрил поправки в законодательство по развитию институтов досудебного урегулирования споров

10 Ноября 2021 12:31
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Мажилис одобрил поправки в законодательство по развитию институтов досудебного урегулирования споров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил мажилисмен Берик Бекжанов, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект разработан с целью развития внесудебного порядка разрешения спора (конфликта), в том числе с использованием примирительных процедур.

Задачами законопроекта являются расширение сферы применения примирительных процедур, минимизация судебных расходов граждан, а также выявление заинтересованности населения во внесудебном урегулировании спора (конфликта).

В заключении Комитета по судебно-правовой реформе поясняется, что законопроектом вносятся поправки определяющие основные функций организации медиаторов и компетенцию уполномоченного органа.

В целях расширения возможности применения медиации предлагаются поправки направленные на развитие онлайн-медиации.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены в Гражданский процессуальный кодекс поправки, предоставляющие сторонам право выбора экстерриториальной подсудности. Также вводится в гражданский процесс новый институт «досудебный протокол», который позволит сторонам оценить шансы на успех в суде и в зависимости от этого использовать возможность урегулирования спора в досудебном порядке и ряд других поправок.

Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».


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#Суды   #Мажилис   #Другие государственные органы   #Судебный процесс  
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Автор:

Серик Сабеков

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