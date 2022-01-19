Мажилис одобрил поправки в законодательство о политических партиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Конституции Республика Казахстан утверждает себя социальным государством, поступательно реализует политику, направленную на выполнение социальных обязательств перед гражданами. Особое внимание государством уделяется вовлечению населения в формирование государственной политики», - отметил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Глава Минюста добавил, что в мае 2020 года Закон «О политических партиях» был дополнен нормами по введению 30% квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках.

«С этого времени политические партии стали играть важную роль в продвижении вопросов гендерного равенства и поддержки молодежи. У них появилась возможность продвижения молодых кандидатов и женщин в органы представительной власти за счет включения их в избирательные списки», - пояснил Канат Мусин.

Было отмечено, что механизм квотирования расширил возможность формировать в нормотворческом процессе «общественную повестку», учитывающую разнообразие мнений при решении проблемных и чувствительных вопросов жизни общества.

В развитие этого механизма Глава государства в своем Послании народу Казахстана 2021 года обозначил необходимость обязательного участия в законодательной деятельности лиц с особыми потребностями.

«В целях реализации данного поручения разработан представленный проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». Проект Конституционного закона предусматривает положения по закреплению кроме 30% квоты для женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, и лиц с инвалидностью, необходимость их учета при распределении депутатских мандатов в Мажилисе Парламента. Уважаемые депутаты, предлагаемый проект Конституционного закона был рассмотрен целевыми группами на различных площадках. В целом следует отметить, что эти поправки являются важным шагом для расширения представленности женщин, молодежи, лиц с особыми потребностями в законодательном органе страны, что безусловно скажется на качестве законов», - резюмировал Канат Мусин.

В ходе рассмотрения законопроекта депутатами также инициированы поправки по вопросам деятельности Совета Безопасности и Ассамблеи народов Казахстана.