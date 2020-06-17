Мажилис одобрил поправки в законодательство о госгранице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О Государственной границе Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил мажилисмен Кудайберген Ержан, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, проект закона разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства Республики Казахстан о Государственной границе.

Законопроектом предусматриваются нормы, направленные на снижение возможных рисков нарушений законодательства Республики Казахстан о Государственной границе, регламентирующие порядок пребывания в пунктах пропуска сотрудников правоохранительных и специальных органов, органов прокуратуры.

«Предлагается закрепить, что только при условии неосуществления высадки-посадки пассажиров, выгрузки-погрузки грузов и товаров при пересечении территории Казахстана транзитом железнодорожным транспортом пограничной таможней и иные контроли не будут проводиться», - пояснил мажилисмен Кудайберген Ержан.

Также законопроектом уточняется компетенция Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по установлению необходимых инженерно-технических средств, сооружений и заграждений.

«Кроме того, предусматривается, что только при наличии технических средств контроля, которые обеспечивают постоянную автоматическую передачу информации о местоположении, казахстанские суда, осуществляющие промысел, смогут пересекать государственную границу без прохождения ими пограничного, таможенного и иных видов контроля на основании разрешения пограничной службы», - добавил Ержан Кудайберген.



