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Мажилис одобрил поправки в закон об Уполномоченном по правам человека в РК

22 Декабря 2021 12:29
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Мажилис одобрил поправки в закон об Уполномоченном по правам человека в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли изменения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, рассматривая изменения, внесенные Сенатом Парламента в проект закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», отмечает, что эти изменения направлены на уточнение норм законопроекта и не изменяют его концепцию», - сказал депутат Мажилиса Дмитрий Колода.

По его словам, поправки касаются гарантий деятельности уполномоченного по правам человека и вопросов подготовки докладов.

«Комитет (Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе) предлагает согласиться с внесенными поправками», - добавил депутат.

В итоге предложенные поправки были одобрены Мажилисом.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве».


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#Права человека   #Мажилис   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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