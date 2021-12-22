Мажилис одобрил поправки в закон об Уполномоченном по правам человека в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли изменения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, рассматривая изменения, внесенные Сенатом Парламента в проект закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», отмечает, что эти изменения направлены на уточнение норм законопроекта и не изменяют его концепцию», - сказал депутат Мажилиса Дмитрий Колода.

По его словам, поправки касаются гарантий деятельности уполномоченного по правам человека и вопросов подготовки докладов.

«Комитет (Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе) предлагает согласиться с внесенными поправками», - добавил депутат.

В итоге предложенные поправки были одобрены Мажилисом.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве».