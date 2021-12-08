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Мажилис одобрил поправки в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни

8 Декабря 2021 11:10
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Мажилис одобрил поправки в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кажахметов, представляя документ на пленарном заседании палаты, ратификация 2 января 2021 года Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах стала очередным шагом страны на пути к полной отмене смертной казни.

Президент Республики Казахстан, поручив в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года гармонизировать нормы уголовного закона с положениями Второго Факультативного протокола, вновь подтвердил политический курс страны на полную отмену смертной казни.

«Глава государства 16 ноября т.г. на заседании Национального совета общественного доверия заявил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок», - добавил Арман Кажахметов.

В этой связи, как пояснил мажилисмен, Комитетом подготовлены соответствующие поправки об исключении смертной казни в уголовном законодательстве. В Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также в два закона, содержащие положения о смертной казни, внесены соответствующие изменения. Изменено и название законопроекта.

Кроме того, уточнена редакция ратифицированного Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

Было отмечено, что полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь.



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#Права человека   #Мажилис  
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Автор:

Серик Сабеков

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