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Мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы

9 Октября 2019 12:44
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Мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса. Проект закона сформирован с учетом сохранения показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год.

«Поступления республиканского бюджета увеличены на 94,9 млрд тенге. Основное увеличение средств на сумму 50 млрд тенге ожидается на дополнительные дивиденды государственных пакетов акций. Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 94,9 млрд тенге», - уточнил Алихан Смаилов

Дефицит республиканского бюджета, как было отмечено, сохранен на ранее утвержденном уровне - 2,1% к ВВП.

В целях решения вопросов неотложного финансирования в социальной сфере расходы социального блока увеличены на 6,7 млрд тенге.

С учетом перераспределения затрат, дополнительные средства направлены на выплату адресной социальной помощи в связи с увеличением численности получателей АСП, на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения.

Расходы реального сектора увеличены на 15,6 млрд тенге.

С учетом предложенного перераспределения средств предусмотрены дополнительные расходы на поддержку промышленности, выдачу жилищных займов вкладчикам ЖССБК.

Кроме того, при подготовке законопроекта учтены корректировка расходов с учетом реорганизации отдельных государственных органов; перераспределение средств между регионами, исходя из их фактической потребности на повышение оплаты труда гражданских служащих, развитие теплоэнергетики и транспортной инфраструктуры, на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы «Нұрлы жер».

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Ключевые слова: Мажилис, Экономика,
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Серик Сабеков

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