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Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»

19 Января 2022 11:22
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Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает коррепондент МИА «Казинформ».

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«Согласно Конституции, Республика Казахстан утверждает себя социальным государством, поступательно реализует политику, направленную на выполнение социальных обязательств перед гражданами. Особое внимание государством уделяется вовлечению населения в формирование государственной политики», - отметил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Глава Минюста добавил, что в мае 2020 года Закон «О политических партиях» был дополнен нормами по введению 30% квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках.

«С этого времени политические партии стали играть важную роль в продвижении вопросов гендерного равенства и поддержки молодежи. У них появилась возможность продвижения молодых кандидатов и женщин в органы представительной власти за счет включения их в избирательные списки», - пояснил Канат Мусин.

Было отмечено, что механизм квотирования расширил возможность формировать в нормотворческом процессе «общественную повестку», учитывающую разнообразие мнений при решении проблемных и чувствительных вопросов жизни общества.

В развитие этого механизма Глава государства в своем Послании народу Казахстана 2021 года обозначил необходимость обязательного участия в законодательной деятельности лиц с особыми потребностями.

«В целях реализации данного поручения разработан представленный проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». Проект Конституционного закона предусматривает положения по закреплению, кроме 30% квоты для женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, и лиц с инвалидностью, необходимость их учета при распределении депутатских мандатов в Мажилисе Парламента. Уважаемые депутаты, предлагаемый проект Конституционного закона был рассмотрен целевыми группами на различных площадках. В целом, следует отметить, что эти поправки являются важным шагом для расширения представленности женщин, молодежи, лиц с особыми потребностями в законодательном органе страны, что безусловно скажется на качестве законов», - резюмировал Канат Мусин.

В ходе рассмотрения законопроекта депутатами также инициированы поправки по вопросам деятельности Совета Безопасности и Ассамблеи народов Казахстана.

Депутаты также одобрили сопутствующий законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О политических партиях».

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#Мажилис   #Выборы  
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Автор:

Серик Сабеков

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