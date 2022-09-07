Мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент МИА «Казниформ».

Как отметил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса, целью является обеспечение полноценной реализации политических реформ, вытекающих из Послания в части создания Конституционного суда, модернизации выборного процесса и преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

В целом, законопроектом предусматривается внесение поправок в 13 статей КоАП.

Поправки можно разделить на 4 направления.

Первое - в связи с созданием Конституционного Суда предлагаются уточняющие поправки в статьи, где упоминается Конституционный Совет и его члены на предмет их замены на Конституционный Суд и его судей.

«Кроме того, в реализацию положений проекта Конституционного закона о Конституционном суде предлагается ввести административную ответственность за проявление неуважения к Конституционному суду. При этом санкцию предлагается установить по аналогии с действующей санкцией за проявление неуважения к общим судам (статья 653 КоАП - предупреждение либо штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток)», - пояснил Канат Мусин.

Как отметил глава Минюста, в законопроекте также предусмотрены уточняющие поправки по корректировке наименования Счетного комитета на Высшую аудиторскую палату.

Также корреспондированы составы административных правонарушений, касающиеся проведения предвыборной агитации и распространения агитационных материалов с поправками в Конституционный закон о выборах. В законопроекте предусмотрены поправки в статьи 112 и 113 КоАП. В частности, вводится административная ответственность за распространение агитационных материалов в новостных и аналитических программах, а также ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через онлайн-платформы.

В рамках поправок в Конституционный закон о выборах предлагается разрешить проведение предвыборной агитации через онлайн-платформы и установить обязанность пользователей онлайн-платформы воздерживаться от распространения материалов, заведомо порочащих честь и достоинство кандидатов, политических партий, по аналогии со СМИ.

«Последнее направление заключается в приведении в соответствие статьи 874-1 КоАП с новой статьей 83-1 Конституции в части того, что Уполномоченный по правам человека не может быть подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Сената. Действующая редакция предусматривает согласие Генерального прокурора. Таким образом, полагаем, что предлагаемые законопроектом поправки позволят полноценно реализовать положения Конституции, проектов конституционных законов по Конституционному суду и по вопросам выборного процесса», - резюмировал Канат Мусин.