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    14:25, 12 Май 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил поправки в Кодекс о налогах и других обязательных платежах в бюджет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил во втором чтении законопроект «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметила мажилисмен Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект разработан в целях законодательного закрепления государственных мер поддержки социального предпринимательства в Республике Казахстан в рамках Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» и предусматривает уменьшение налогооблагаемого дохода и исчисление налога на имущество для субъектов социального предпринимательства.

    В заключпении Комитета по экономической реформе и региональному развитию отмечено, что данный законопроект одобрен в первом чтении 28 апреля 2021 года.

    В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на уточнение:

    -отдельных норм в части обязательного нахождения субъекта в реестре субъектов социального предпринимательства;

    -порядка применения налоговой льготы в части уменьшения налогооблагаемого дохода для субъектов социального предпринимательства.

    Также, в связи с внесением изменений в отдельные статьи Налогового кодекса Республики Казахстан предлагается наименование законопроекта изложить в следующей редакции: «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

    Кроме того, депутатами внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

    В рабочую группу поступило 79 предложений депутатов, которые были обсуждены на заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений и экспертных организаций.



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