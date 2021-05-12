Мажилис одобрил поправки в Кодекс о налогах и других обязательных платежах в бюджет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил во втором чтении законопроект «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила мажилисмен Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект разработан в целях законодательного закрепления государственных мер поддержки социального предпринимательства в Республике Казахстан в рамках Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» и предусматривает уменьшение налогооблагаемого дохода и исчисление налога на имущество для субъектов социального предпринимательства.

В заключпении Комитета по экономической реформе и региональному развитию отмечено, что данный законопроект одобрен в первом чтении 28 апреля 2021 года.

В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на уточнение:

-отдельных норм в части обязательного нахождения субъекта в реестре субъектов социального предпринимательства;

-порядка применения налоговой льготы в части уменьшения налогооблагаемого дохода для субъектов социального предпринимательства.

Также, в связи с внесением изменений в отдельные статьи Налогового кодекса Республики Казахстан предлагается наименование законопроекта изложить в следующей редакции: «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Кроме того, депутатами внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

В рабочую группу поступило 79 предложений депутатов, которые были обсуждены на заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений и экспертных организаций.



