Мажилис одобрил поправки по совершенствованию бюджетного законодательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, законопроект внесен в Мажилис Парламента РК 30 сентября 2020 года.

Как отмечено в заключении Комитета по финансам и бюджету, в целях повышения эффективности бюджетной политики и процесса планирования и использования бюджетных средств законопроектом предусматривается совершенствование бюджетного процесса, направленное на повышение отдачи от бюджетных расходов.

В этой связи законопроект включает изменения и дополнения в бюджетное законодательство, в том числе, предусматривающие изменение подходов по определению лимитов администраторов бюджетных программ, проведение госорганами в составе бюджетной заявки оценки экономической отдачи от заявляемых расходов на бюджетные субсидии и бюджетные инвестиции, изменение структуры аналитического отчета по реализации бюджетных программ, предусматривающие нормы по совершенствованию исполнения бюджета и другие.

В рабочую группу поступило более 200 предложений, которые были рассмотрены на двадцати заседаниях рабочей группы и на расширенных заседаниях Комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также неправительственных организаций. В целях более детального обсуждения концептуальных положений законопроекта 21 мая Комитетом был проведен круглый стол с участием представителей всех заинтересованных государственных органов и неправительственных организаций.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в целях совершенствования отдельных норм предложены следующие поправки:

- по установлению норматива распределения поступлений от корпоративного подоходного налога в размере не более 50 процентов в областной бюджет и не менее 50 процентов в районный (города областного значения) бюджет;

- по определению местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы порядка прогнозирования поступлений в местные бюджеты;

- по включению в состав материалов, вносимых в Парламент с проектом республиканского бюджета, информации об использовании целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета за два отчетных финансовых года;

- по уточнению республиканского и местных бюджетов в случаях необходимости реализации поручений Президента;

- по исключению резерва на инициативы Президента Республики Казахстан из состава неосвоенных бюджетных средств;

- по уточнению наименования должностного лица (первый руководитель), ответственного за неосвоение средств займа в установленный договором займа срок;

- по дополнению бюджетных программ, направленных на предоставление бюджетных кредитов, расходами на обеспечение продовольственной безопасности посредством закупа сельскохозяйственной продукции;

- по включению национальной компании в сфере агропромышленного комплекса, участвующей в обеспечении продовольственной безопасности, в перечень получателей бюджетных кредитов без обеспечения исполнения обязательств;

- по уточнению компетенции уполномоченного органа по разработке и утверждению правил субсидирования возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна, для регулирующего воздействия на внутренний рынок;

- по включению в состав налоговых поступлений республиканского бюджета сбора за выдачу документа, подтверждающего резидентство иностранца или лица без гражданства, являющегося инвестиционным резидентом Международного финансового центра «Астана»;

- связанные с внесением изменений и дополнений в Налоговый кодекс;

направленные на интегрирование элементов новой Системы государственного планирования в бюджетный процесс;

- по уточнению срока ввода в действие контрцикличного бюджетного правила планирования размера гарантированного трансферта из Национального фонда (с 2023 на 2022 год).

В целях внедрения «расширенного бюджета» расширяется понятие консолидированного бюджета, с охватом деятельности внебюджетных фондов, в том числе Государственного фонда социального страхования, Фонда социального медицинского страхования;

В целях исполнения поручения Главы государства о разработке законодательных поправок по совершенствованию залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства, в рамках данного законопроекта внесены поправки, направленные на защиту прав граждан и предусматривающие:

- повышение суммы неисполненного обязательства с 10% до 15% и периода просрочки с 3-х месяцев до 6-ти месяцев для отнесения просроченного обязательства по ипотечным займам, обеспеченным жилищем физического лица, к незначительному и несоразмерному стоимости заложенного имущества, что будет основанием для отмены в обращении взыскания на имущество;

- установление обязательности процедуры самостоятельной реализации заложенного имущества залогодателем как при внесудебной, так и судебной реализации имущества;

- введение запрета на участие в торгах кредитора, его работников и аффилированных лиц, юридического лица, если вторым участником торгов является его работник или аффилированное лицо, если участники торгов являются супругами, близкими родственниками;

- определение доверенного лица при реализации ипотеки во внесудебном порядке по соглашению сторон (сейчас определяется залогодержателем);

- прекращение ипотеки в случае продажи в судебном порядке заложенного недвижимого имущества по договору ипотечного жилищного займа, при отсутствии у должника-физического лица иного имущества или доходов, на которые может быть обращено взыскание, превышающих 2-х кратный минимальный размер заработной платы (в настоящее время – 1 МЗП). Распространение данной нормы на договоры займа, заключенные в том числе до 1 января 2016 года;

- осуществление нотариусом вынесения нотариальной надписи по месту проживания должника;

- установление порога снижения цены продажи с торгов не ниже 75 процентов от первоначальной оценочной стоимости;

- введение реестра недобросовестных оценщиков и усиление требований к их квалификации.

Также, рабочей группой приняты изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами Мажилиса с целью приведения законопроекта в соответствие с правилами юридической техники.

Всеми комитетами Мажилиса представлены положительные заключения.