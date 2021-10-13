Мажилис одобрил новые законопроекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание Мажилиса, на котором депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки в УК по вопросам смертной казни, относительно энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также ратификационные изменения в Соглашение Казахстана с Россией о создании на космодроме «Байконур» ракетного комплекса «Байтерек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Одобренные в первом чтении законодательные поправки в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни разработаны в соответствии с положениями Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

Цель законопроекта - гармонизация национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами. Поправками предусматривается отмена смертной казни, за исключением случаев её применения в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время, согласно оговорке Республики Казахстан, выраженной при ратификации Протокола.

В первом чтении депутаты Палаты одобрили законодательные новшества по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Основной целью законопроекта является достижение конечного результата проводимой политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта.

В связи с этим у депутатов возник ряд вопросов. В частности, речь шла об исключении Министерством индустрии и инфраструктурного развития из законопроекта нормы, предусматривающей обязанность субъектов Государственного энергетического реестра предоставлять в уполномоченный госорган данные потребления и потерь воды. Разработчик также предлагает исключить обязанность субъектов реестра обеспечивать ежегодное снижение объёма потребления воды.

По мнению депутатов, эти нормы необходимо вернуть в действующее законодательство.

Спикер Мажилиса подчеркнул актуальность этого вопроса особенно сегодня, в условиях климатических изменений, влекущих дефицит воды.

«Если принять предложение министерства, то тысячи промышленных предприятий, коммерческих и бюджетных организаций, которые потребляют воду из системы внутреннего водопотребления, другими словами - из системы горводоканала, останутся вне контроля. А это значит, что вопрос, как они используют воду, рационально или нет, остаётся открытым. Этого нельзя допускать. Поэтому законопроект должен предусматривать систему контроля водопотребления», - отметил Нурлан Нигматулин.

Поддержав предложение депутатов о сохранении действующей системы контроля водопотребления, Председатель Мажилиса поручил рабочей группе до второго чтения отработать этот вопрос с разработчиками проекта закона.

В целом, законопроектом вводятся новые виды энергетического аудита: «экспресс-энергоаудит» и «целевой энергоаудит», которые будут являться альтернативой проведению обязательного энергоаудита для субъектов Государственного энергетического реестра.

При этом обязательным условием проведения экспресс-энергоаудита является наличие на предприятиях системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (энергоменеджмент).

Компетенция уполномоченного органа дополнена нормами по установлению требований по энергоэффективности товаров, работ и услуг при осуществлении госзакупок, а также разработке и утверждению перечня таких товаров, работ и услуг.

Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы дополняется нормой по разработке и утверждению дорожных карт по энергосбережению.

Также законопроектом закрепляется порядок осуществления профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

«Добро» Мажилиса получил и ратификационный законопроект – поправки в Соглашение Казахстана с Россией о создании на космодроме «Байконур» ракетного комплекса «Байтерек».

Согласно Протоколу Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности.

Кроме того, будут обеспечены гарантии загрузки космического ракетного комплекса «Байтерек» (после завершения процедуры его создания) пусками ракеты-носителя «Союз - 5», что позволит обеспечить его функционирование на длительный период времени.

На пленарном заседании Палата определила профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам.

Среди поступивший в Мажилис проект закона с сопутствующими поправками «О геодезии, картографии и пространственных данных».

В числе новых законопроектов - законодательные новшества по вопросам волонтёрской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для НПО, а также законопроект о ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили А. Платонов, Д. Еспаева, В. Набиев, Д. Мынбай, Д. Турганов, А. Жумабаева, А. Абильдаев, Г. Ташкараев (тексты депутатских запросов на www.parlam.kz).