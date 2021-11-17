Мажилис одобрил новые ратификационные законопроекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На состоявшемся сегодня под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина пленарном заседании депутаты палаты одобрили ратификацию ряда международных соглашений Казахстана, направленных на расширение географии международных авиамаршрутов, а также на индустриальное развитие страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

После обсуждения «добро» депутатов палаты получил законопроект о ратификации Соглашения Казахстана с США о воздушном сообщении.

Соглашение предусматривает принципы «открытого неба», в рамках которого стороны могут выполнять полёты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.

Документ направлен на повышение внешней транспортной доступности и расширение географии международных авиамаршрутов, а также на укрепление торгово-экономического, культурного сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки.

Среди одобренных Мажилисом также законопроект о ратификации Соглашения Казахстана с Россией о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений». В соответствии с документом предусматривается производство по инновационным технологиям минеральных удобрений и индустриальных продуктов до 1 млн. тонн, а также создание не менее 1 200 новых рабочих мест.

В целях создания предприятия с полным производственным циклом от добычи местного сырья до выпуска экспортоориентированной продукции планируется применение льгот, мер поддержки и преференций для реализации данного проекта.

Во втором чтении «добро» Мажилиса получил пакет законопроектов.

Это конституционные поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и сопутствующий к ним законопроект.

В этом ряду также законодательные новшества по вопросам внедрения трёхзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

Также во втором чтении депутаты одобрили пакет законопроектов, касающихся вопросов ответственного обращения с животными.

В частности, с целью поддержки социально уязвимых слоев населения депутатами внесена норма по осуществлению учёта домашних животных, владельцами которых они являются, за счёт бюджетных средств в соответствии с законодательством Казахстана. Ряд новых предложений направлен на регулирование численности бродячих животных путём стерилизации за счёт госбюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, регламентирование сроков предоставления информации об учтенных домашних животных ветеринарными службами и местными исполнительными органами.

Депутатами также уточнены компетенции уполномоченного органа по разработке и утверждению правил вакцинации и стерилизации бродячих животных, местных исполнительных органов - по определению мест, в которых запрещен выгул домашних животных, по организации учёта домашних животных, организации мероприятий по регулированию численности бродячих животных.

Среди одобренных во втором чтении и проект закона «О промышленной политике» с сопутствующими поправками, а также новшества, предлагаемые депутатами в налоговое законодательство.

Законопроектом «О промышленной политике», в частности, предусматриваются нормы по формированию ежегодного Национального доклада о состоянии промышленности как основного инструмента формирования промышленной политики в стране. Кроме того, планируется установить критерии отбора товаров для включения в перечень приоритетных товаров, производство которых будет определять долгосрочную конкурентоспособность национальной экономики и меры государственного стимулирования. Закрепляются принципы законности, равенства, транспарентности и взаимной ответственности государства и бизнеса при определении встречных обязательств с учётом направленности на повышение производительности труда и продвижение товаров на экспорт. Вводятся нормы по обеспечению отечественным сырьём предприятий обрабатывающей промышленности на принципах соблюдения баланса интересов производителей и переработчиков сырья, увеличения объёма производства продукции и расширения номенклатуры производимой продукции.

Законодательными поправками в налоговое законодательство, в частности, уточняется понятие «жилище» на «единственное жилище физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой», рассматриваемое при предоставлении рассрочки по уплате налогов.

На пленарном заседании Мажилис определил профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Палату. Это законопроект с сопутствующими поправками «Об общественном контроле», а также новшества по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили К.Иса, Е.Бейсенбаев, К.Нуров, В.Набиев, Г.Хамзин, А.Конуров.