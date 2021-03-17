Мажилис одобрил изменения в законодательство по вопросам закупок отдельных субъектов квазигоссектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора» внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан 18 января 2021 года постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года.

Законопроект разработан в целях приведения действующего законодательства в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и предусматривает внесение изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан и законы Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», «О Фонде национального благосостояния».

Законопроект направлен на расширение компетенции советов директоров национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний по вопросам определения количественного состава, срока полномочий, порядка работы централизованной службы по контролю за закупками, а также назначения и прекращения полномочий ее руководителя и работников, определения размера их оплаты труда.

Как отмечено в заключении комитета по экономической реформе и региональному развитию, в рабочую группу поступило 23 предложения депутатов и постоянных комитетов, в том числе направленные на приведение в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

Данные поправки были обсуждены на четырех заседаниях рабочей группы, расширенном заседании Комитета с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств, субъектов квазигосударственного сектора и общественных организаций.

Всеми комитетами Мажилиса Парламента Республики Казахстан были представлены положительные заключения по данному законопроекту.