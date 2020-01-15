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вчера 23:45
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Мажилис одобрил изменения в законодательство по вопросам военного положения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил первый заместитель министра обороны РК Мурат Бектанов, документ направлен на совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности, приведение законодательных актов в области военного положения в соответствие с потенциальными военными угрозами и изменениями.
Также законопроектом закрепляется компетенция госорганов и организаций независимо от форм собственности по подготовке объектов, подлежащих охране и обороне в период мобилизации, военного положения и в военное время, будет укреплена инженерно-техническая оборона и противодиверсионная безопасность.
Кроме того, документом предлагается дополнить полномочия Президента утверждением правил планирования обороны, а также расширение компетенции Правительства полномочиями в мирное время по утверждению положения о министерствах на период военного положения, в период военного положения - по организации перевода госорганов, входящих в структуру правительства, на структуру и штат военного времени.
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