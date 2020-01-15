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Мажилис одобрил изменения в законодательство по вопросам военного положения

15 Января 2020 12:02
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Мажилис одобрил изменения в законодательство по вопросам военного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил первый заместитель министра обороны РК Мурат Бектанов, документ направлен на совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности, приведение законодательных актов в области военного положения в соответствие с потенциальными военными угрозами и изменениями.

Также законопроектом закрепляется компетенция госорганов и организаций независимо от форм собственности по подготовке объектов, подлежащих охране и обороне в период мобилизации, военного положения и в военное время, будет укреплена инженерно-техническая оборона и противодиверсионная безопасность.

Кроме того, документом предлагается дополнить полномочия Президента утверждением правил планирования обороны, а также расширение компетенции Правительства полномочиями в мирное время по утверждению положения о министерствах на период военного положения, в период военного положения - по организации перевода госорганов, входящих в структуру правительства, на структуру и штат военного времени.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Мажилис, Армия,
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Серик Сабеков

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