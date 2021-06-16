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Мажилис одобрил изменения в сотрудничестве со странами ЕАЭС в сфере энергетики

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2021, 11:54
Мажилис одобрил изменения в сотрудничестве со странами ЕАЭС в сфере энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Методология осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами, являющаяся приложением к Протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики приложения №21 к Договору, на сегодня не распространяет свое действие на Армению при осуществлении межгосударственной передачи электрической энергии по территории государств-членов Союза», - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев на пленарном заседании Мажилиса.

В этой связи 3 марта 2017 года Распоряжением Совета Евразийского экономического союза одобрен Проект протокола о внесении изменений в Договор Союза в связи с присоединением Республики Армения.

Целью Протокола является определение методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами в связи с присоединением к Договору Республики Армения.

«Ратификация Протокола позволит обеспечить эффективное сотрудничество в области электроэнергетики в долгосрочной перспективе с государствами-членами Евразийского экономического союза, в том числе с Республикой Армения. Предметом регулирования международного договора является осуществление межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами Союза с учетом присоединения Республики Армения к Протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики», - отметил министр.

По словам главы Минэнерго, на сегодня Протокол ратифицирован всеми государствами-членами, кроме Казахстана. Принятие проекта Закона не повлечет отрицательных социально-экономических и иных последствий, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.


Энергетика   ЕАЭС  
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