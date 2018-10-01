Мажилис одобрил изменения в республиканском бюджете на 2018-2020 годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представленный на ваше рассмотрение проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2018 год разработан в реализацию Указа Главы государства об изменении административных статусов города Шымкента и Туркестанской области», - сказал министр финансов РК Алихан Смаилов, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

В этой связи, по данным Минфина, законопроект предусматривает разделение объема субвенции Южно-Казахстанской области путем перечисления обратного трансферта из области в республиканский бюджет и его перенаправления трансфертами в город Шымкент.

«Соответственно, параметры республиканского бюджета изменяются только с учетом данного разделения и составляют: поступления 8 772,3 млрд. тенге, что выше ранее уточненного плана на 12,6 млрд. тенге; расходы 9 655,6 млрд. тенге, с аналогичным увеличением на 12,6 млрд. тенге; дефицит и ненефтяной дефицит бюджета останутся без изменений и составят 883,3 млрд. тенге и 4 330,5 млрд. тенге или 1,5% к ВВП и 7,4% к ВВП соответственно», - уточнил Алихан Смаилов.

Также было отмечено, что изменения внутри расходной части бюджета осуществлены по трём направлениям.

Во-первых, реализация поручений Главы государства по изменению административных статусов и развитию городов Шымкента и Туркестана, на что предлагается дополнительно направить 29,7 млрд. тенге

Во-вторых, реализация поручений Главы государства, данных в ежегодных Посланиях народу Казахстана, с дополнительным финансированием в сумме 83,9 млрд. тенге.

В целях реализации потенциала агропромышленного комплекса предлагается направить 18,8 млрд. тенге, из которых 15 млрд. тенге увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для последующего кредитования закупа сельскохозяйственной техники и оборудования.

В рамках предоставления качественного и доступного жилья предлагается направить 15,0 млрд. тенге на бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для выдачи предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам.

На оказание государственной поддержки в виде субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня, выдаваемых для реализации инвестиционных проектов в рамках ДКБ-2020 в проекте уточненного бюджета, предусмотрено 5,6 млрд. тенге.

На развитие транспортно-логистического хаба страны предлагается дополнительно предусмотреть 44,5 млрд. тенге. За счет данных средств продолжится реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры, капитальному и среднему ремонту дорог, созданию и эксплуатации автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы».

В-третьих, проектом уточненного бюджета предусмотрено финансирование по проектам, идущим с опережением сроком строительства, а также обеспечение ранее принятых обязательств.

Так, дополнительные средства в сумме 9,8 млрд. тенге будут направлены на ускорение реализации продолжающихся проектов по строительству объектов образования, инженерной инфраструктуры, строительству жилья, газификации.

9,2 млрд. тенге предлагается направить на обеспечение жильем военнослужащих.

3,3 млрд. тенге запланировано на технологическую модернизацию производственных мощностей АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» и АО «Завод им. С.М. Кирова».