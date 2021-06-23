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    11:56, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил документ, касающийся развития национального брендирования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиа одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законопроект инициирован депутатами Мажилиса Парламента в 2020 году на основе анализа международного опыта. Он направлен на развитие национальных законодательных норм, принятых в 2018 году, а также обеспечит переход на стандарты Организации экономического сотрудничества и развития.

    «Проектом закона предлагаются следующие поправки: в целях защиты прав авторов на получение законных сборов и вознаграждений усиливается требования к прозрачности деятельности коллективных организаций. В целях развития национального брендирования и расширения рынков сбытов вводится новый объект «географическое указание», для защиты незарегистрированных промышленных образцов вводится режим краткосрочной охраны, расширяется возможности стороны по применению оппозиционной системы – эта новелла разрешает подать возражение против регистрации еще на стадии заявки», – сказала депутат Гульнар Бижанова на пленарном заседании Мажилиса.

    Кроме того, по ее словам, законопроект поможет обеспечить качество защиты законных прав и интересов правообладателей.

    «Уточняются требования к регулированию деятельности патентных поверенных. Это позволит обеспечить качество защиты законных прав и интересов правообладателей. Для исключения споров связанных с правами на объекты интеллектуальной собственности, являющихся предметом госзакупок способом из одного источника, предлагается ограничить перечень объектов интеллектуальной собственности, допускающихся к закупу таким способом», – заключила депутат.



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