Мажилис обсудит документ по сотрудничеству Казахстана и ОАЭ в приоритетных отраслях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента рассмотрит законопроект «О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет готов подготовить заключение по данному законопроекту», - сказал депутат Альберт Рау на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что документ направлен на привлечение прямых иностранных инвестиций в энергетику, транспортно-логистическую, сельскохозяйственную сферы.

Ранее депутат Мажилиса Азат Перуашев заявил, что импульс развитию возобновляемой и традиционной энергетики в нашей стране способно придать Межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В свою очередь депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков выразил уверенность, что развитие инвестиционного сотрудничества, в частности, с Объединёнными Арабскими Эмиратами, выгодно нашей стране, так как способствует появлению новых предприятий, внедрению передовых технологий и созданию рабочих мест.