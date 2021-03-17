Мажилис не согласился с некоторыми изменениям Сената в проект закона по вопросам адвокатской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса не согласились с некоторыми изменениями, внесенными Сенатом в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотрел изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Большинство позиций, внесенных Сенатом Парламента, направлены на уточнение ряда норм законопроекта, по которым комитет считает возможным согласиться», - сказала мажилисмен Снежана Имашева н пленарном заседании палаты.

Депутат отметила, что предлагается сохранить действующую норму о принятии мер органом, ведущим уголовный процесс по назначению защитника через профессиональную организацию адвокатов или ее структурные подразделения.

В отношении правовых последствий судимости адвоката предлагается восстановить действующую редакцию нормы, позволяющую возврат к профессии адвоката с момента погашения или снятия судимости.

Срок действия норм об осуществлении ежемесячных взносов за каждого адвоката и юридического консультанта в размере не менее 1 МРП на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов и Республиканской коллегии юридических консультантов предлагается ограничить до 2026 года.

После истечения указанного срока размер и порядок отчисления ежемесячных взносов будут устанавливаться адвокатами и юридическими консультантами самостоятельно.

Кроме того, предлагается установить льготы при уплате членских взносов некоторым категориям адвокатов и юридических консультантов, в том числе практикующих в сельской местности.

Предусматривается исключить норму по освобождению от прохождения аттестации в качестве юридического консультанта лиц, уволенных из органов юстиции, а также лиц, проработавших в государственных органов не менее десяти лет по юридической специальности.

«Вместе с тем, Комитет предлагает вынести на обсуждение согласительной комиссии поправку в позиции 4 сравнительной таблицы Сената, то есть касающуюся создания Республиканской коллегии юридических консультантов», - подчеркнула Снежана Имашева.

В состав согласительной комиссии было решено включить депутатов А. Кожахметова, С. Имашеву и А. Платонова.