РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:49, 17 Март 2021 | GMT +6

    Мажилис не согласился с некоторыми изменениям Сената в проект закона по вопросам адвокатской деятельности

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса не согласились с некоторыми изменениями, внесенными Сенатом в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотрел изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Большинство позиций, внесенных Сенатом Парламента, направлены на уточнение ряда норм законопроекта, по которым комитет считает возможным согласиться», - сказала мажилисмен Снежана Имашева н пленарном заседании палаты.

    Депутат отметила, что предлагается сохранить действующую норму о принятии мер органом, ведущим уголовный процесс по назначению защитника через профессиональную организацию адвокатов или ее структурные подразделения.

    В отношении правовых последствий судимости адвоката предлагается восстановить действующую редакцию нормы, позволяющую возврат к профессии адвоката с момента погашения или снятия судимости.

    Срок действия норм об осуществлении ежемесячных взносов за каждого адвоката и юридического консультанта в размере не менее 1 МРП на общие нужды Республиканской коллегии адвокатов и Республиканской коллегии юридических консультантов предлагается ограничить до 2026 года.

    После истечения указанного срока размер и порядок отчисления ежемесячных взносов будут устанавливаться адвокатами и юридическими консультантами самостоятельно.

    Кроме того, предлагается установить льготы при уплате членских взносов некоторым категориям адвокатов и юридических консультантов, в том числе практикующих в сельской местности.

    Предусматривается исключить норму по освобождению от прохождения аттестации в качестве юридического консультанта лиц, уволенных из органов юстиции, а также лиц, проработавших в государственных органов не менее десяти лет по юридической специальности.

    «Вместе с тем, Комитет предлагает вынести на обсуждение согласительной комиссии поправку в позиции 4 сравнительной таблицы Сената, то есть касающуюся создания Республиканской коллегии юридических консультантов», - подчеркнула Снежана Имашева.

    В состав согласительной комиссии было решено включить депутатов А. Кожахметова, С. Имашеву и А. Платонова.


    Теги:
    Сенат Парламент Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!