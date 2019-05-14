Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 23 °С
USD 379.43 EUR 426.40
RUB 5.81 CNY 55.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мажилис начинает прием заявок на соискание журналистской премии

14 Мая 2019 12:00 169
Поделиться:
Мажилис начинает прием заявок на соискание журналистской премии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня начинается прием заявок на соискание премии Мажилиса на лучшее освещение законотворческой деятельности «Парламент сөзі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты.

Новости по теме

Меморандум о сотрудничестве между телеканалами государств-членов Тюркского совета подписали в Баку
Ракеты разрушили здание в секторе Газа, где находился офис агентства «Анадолу» Новое дискуссионное ток-шоу выйдет на телеканале «Хабар»

Специальная парламентская премия журналистам была учреждена решением Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в 2016 году. И в этом году будет вручаться уже в третий раз.

К номинированию на премию принимаются материалы о законотворческой деятельности Палаты, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 3 сентября 2018 г. по 15 июня 2019 года.

Победители будут определены в шести номинациях за лучшие телевизионные, печатные, Интернет и радиоматериалы, а также за лучшие фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Кроме того, будет отмечен и вклад в развитие парламентской журналистики в Казахстане.

Заявки принимаются в срок до 17 июня 2019 года.

Номинанты будут объявлены в канун Дня работников связи и информации.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мажилис, СМИ,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив