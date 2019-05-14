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Мажилис начинает прием заявок на соискание журналистской премии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня начинается прием заявок на соискание премии Мажилиса на лучшее освещение законотворческой деятельности «Парламент сөзі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты.
Специальная парламентская премия журналистам была учреждена решением Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в 2016 году. И в этом году будет вручаться уже в третий раз.
К номинированию на премию принимаются материалы о законотворческой деятельности Палаты, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 3 сентября 2018 г. по 15 июня 2019 года.
Победители будут определены в шести номинациях за лучшие телевизионные, печатные, Интернет и радиоматериалы, а также за лучшие фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Кроме того, будет отмечен и вклад в развитие парламентской журналистики в Казахстане.
Заявки принимаются в срок до 17 июня 2019 года.
Номинанты будут объявлены в канун Дня работников связи и информации.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса.
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