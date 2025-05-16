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    19:12, 15 Май 2025 | GMT +5

    Мажилис начал прием заявок на премию «Парламент сөзі»

    Начинается прием заявок от кандидатов на соискание премии для журналистов «Парламент сөзі» за лучшее освещение законотворческой деятельности Мажилиса Парламента.

    Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    На конкурс допускаются материалы о деятельности Палаты, опубликованные и вышедшие в эфир в период с сентября 2024 года по 13 июня 2025 года.

    Победители будут определены в 7 номинациях: за лучшие телевизионные, печатные, интернет и радиоматериалы, а также специальные репортажи и фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса.

    Заявки необходимо направить на электронную почту smimazh@parlam.kz до 16 июня 2025 года.

    Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса parlam.kz или по телефонам 74-63-01, 74-63-05.

    Теги:
    СМИ Мажилис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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