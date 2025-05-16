Мажилис начал прием заявок на премию «Парламент сөзі»

На конкурс допускаются материалы о деятельности Палаты, опубликованные и вышедшие в эфир в период с сентября 2024 года по 13 июня 2025 года.

Победители будут определены в 7 номинациях: за лучшие телевизионные, печатные, интернет и радиоматериалы, а также специальные репортажи и фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса.

Заявки необходимо направить на электронную почту smimazh@parlam.kz до 16 июня 2025 года.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса parlam.kz или по телефонам 74-63-01, 74-63-05.