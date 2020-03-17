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Мажилис меняет режим работы в связи с коронавирусом

17 Марта 2020 17:09
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Мажилис меняет режим работы в связи с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента с 18 марта по 15 апреля переходит на дистанционный режим работы. Такая мера принята в связи с введением в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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«В целях обеспечения безопасности вводятся ограничения для посещения здания Мажилиса участниками парламентских мероприятий и посетителями, а также представителями средств массовой информации. При этом обращаем внимание, что все мероприятия Мажилиса (рабочие группы, заседания профильных комитетов, «правительственные часы», пленарные заседания) транслируются в онлайн-режиме на парламентском сайте www.parlam.kz . На сайте Мажилиса также оперативно размещается итоговая информация о прошедших мероприятиях с фотографиями», - сообщили в пресс-службе Мажилиса.


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Ключевые слова: Мажилис, Безопасность, Коронавирус,
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