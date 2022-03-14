Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Зульфии Сулейменовой

Автор:  
Серик Сабеков
14 Марта 2022, 10:09
Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Зульфии Сулейменовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК досрочно прекратили полномочия депутата Зульфии Сулейменовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутат Мажилиса Парламента РК Сулейменова Зульфия Болатовна подала заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. В этой связи Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан вносит вашему вниманию рекомендацию в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Зульфии Сулейменовой в связи с ее обращением», - сказал член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов на пленарном заседании палаты.

Депутаты проголосовали за такое решение. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов пожелал Зульфие Сулейменовой удачи в дальнейшей деятельности и поблагодарил за годы работы в Мажилисе.

Отставки   Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане