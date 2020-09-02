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Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айзады Курмановой

2 Сентября 2020 10:30
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Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айзады Курмановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК досрочно прекратили полномочия депутата Айзады Курмановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним , в июле текущего года сообщалось, что Айзада Курманова стала заместителем акима Павлодарской области. Она курирует работу социального блока.

«В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии РК от 17 июля 2020 года предлагаем вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Курмановой Айзады Амангельдиновной», - зачитал депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов в ходе пленарного заседания.

В свою очередь спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин выразил свою благодарность.

«От имени всех присутствующих коллег выражаем Вам искреннюю благодарность, поскольку мы несколько лет с Вами вместе работали, приняли множество законов. Вы уже приступили к работе в качестве заместителя акима Палодарской области. Желаем Вам больших побед и успехов в новой работе», - пожелал Нурлан Нигматулин.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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