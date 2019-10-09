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Мажилис досрочно прекратил полномочия члена ЦИК  РК Зауреш Баймолдиной

9 Октября 2019 10:13
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Мажилис досрочно прекратил полномочия члена ЦИК  РК Зауреш Баймолдиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис досрочно прекратил полномочия члена Центральной избирательной комиссии РК Зауреш Баймолдиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующее решение одобрили депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что такое решение было принято по просьбе самой Зауреш Баймолдиной.

Баймолдина Зауреш Хамитовна родилась 15 января 1956 года в совхозе Кайнарский Новочеркасского района Акмолинской области. Член НДП Nur Otan (с 1999 года).

С 1985 года - преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова. С 1994 года - начальник отдела экономического законодательства, начальник управления регистрации юридических лиц, главного управления Министерства юстиции РК. С 1996 года - заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института.

С 2005 года - начальник управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды. С 2006 года - главный эксперт, главный инспектор отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК. С 2008 года - инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента РК. С 24 февраля 2012 года занимала должность заместителя министра юстиции Республики Казахстан. В 2017 году была избрана членом ЦИК РК.

Награждена медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008).

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Ключевые слова: Отставки , Мажилис, Другие государственные органы,
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Автор:

Серик Сабеков

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