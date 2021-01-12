Мажилис больше не будет работать в старом формате - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилис пришли граждане с новыми взглядами и идеями. Нижняя палата больше не будет работать в старом формате. Такое мнение об отобранном списке депутатов в Мажилис Парламента РК выразил заместитель руководителя отдела по информационно-аналитической работе Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алмас Арзыкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня партии согласно итогам выборов опубликовали список депутатов в Мажилис. Если рассматривать все три партии, мы видим обновление списка на 70%. Состав был изменен, доля квоты, о которой говорил Президент, тоже сохранена», - сказал в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Алмас Арзыкулов.

По его словам, в предложенном списке от партии «Nur Otan» есть депутаты по разным отраслям деятельности.

«Среди них есть и те, кто работал на государственной службе, в сфере образования и медицины, в промышленной отрасли, в неправительственных организациях. На что следует обратить внимание - партия «Nur Otan» выполнила поручение Президента о 30% квоте для женщин и молодежи. Помимо этого, можно выделить приход граждан с новым взглядом и идеями. Мне кажется, Мажилис больше не будет работать в прежнем формате. Новые лица придут с новым взглядом, новой идеей и новыми проектами. Думаю, они будут по-другому вести политику», - считает эксперт.

Он выразил надежду, что работа членов Национального совета общественного доверия будет ярко выражена в Мажилисе.

«Члены Национального совета общественного доверия теперь в роли депутатов постараются решить самые насущные и актуальные проблемы общества. Еще одна отличительная особенность нового Парламента – наряду с новыми лицами, дальновидные политики остались в списке. Если бы список полностью обновился, не осталось бы путеводителей для нового поколения», - отметил эксперт.