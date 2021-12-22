Мазар Байтайлак батыру установили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области установили мазар Байтайлак батыру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления культуры, архивов и документации, мазар расположен в пяти километрах от районного центра Акжарского района – села Талшык – где были захоронены останки батыра.

«Байтайлак батыр (1695-1745 гг.) был предводителем рода Шеруши-Керей. Мужество и отвагу именитого батыра признавали Кабанбай, Богенбай, Жанибек, Наурызбай бытыры. Абылай хан с высоким почтением и уважением относился к нему», - отметили в управлении.

В 2019 году Центр по охране и использованию историко-культурного наследия занимался установлением достоверных исторических сведений о жизни Байтайлак батыра. Направляли запрос в Восточно-Казахстанское учреждение по охране историко-культурного наследия, доктору исторических наук Артыкбаеву. Благодаря полученным сведениям была идентифицирована личность батыра.

Место захоронения Байтайлак батыра включено в Карту сакральных мест Северо-Казахстанской области.