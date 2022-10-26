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Майя Бекбаева награждена Золотой медалью ТЮРКСОЙ за фильм «Живая мишень», вышедший в эфире телеканала Jibek Joly

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
26 Октября 2022, 17:19
Майя Бекбаева награждена Золотой медалью ТЮРКСОЙ за фильм «Живая мишень», вышедший в эфире телеканала Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский журналист, продюсер и автор более сотни документальных фильмов Майя Бекбаева награждена золотой медалью ТЮРКСОЙ. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Султан Раев - генеральный секретарь ТЮРКСОЙ (TURKSOY) вручил мне золотую медаль организации за работу над документальным фильмом о Мухтаре Ауэзове «Живая мишень». TURKSOY планирует организовать показ фильма в странах тюркского мира, в том числе, в эфире турецкого TRT AVAZ. TURKSOY - это международная организация, которую называют ЮНЕСКО тюркского мира. Ее основная цель - содействие духовному сближению и укреплению братского единства тюркских народов. Благодарю за высокую оценку! Көп рахмет!» - написала Майя Бекбаева.



Проект «Наша история» является историческим, который рассказывает о жизни выдающихся казахстанских деятелей. До конца года героями цикла станут такие общественные и государственные деятели, как Ахмет Байтурсынов, Роза Багланова, Маншук Маметова - чьи юбилеи приходятся на 2022 и 2023 годы. Задача проекта - рассказать и показать то, потомками каких достойных людей являются казахстанцы.

Фото: www.facebook.com/ Майя Бекбаева


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