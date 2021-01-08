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Майра Мухаммедкызы назначена директором Театра оперы и балета в Шымкенте

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
8 Января 2021, 21:31
Майра Мухаммедкызы назначена директором Театра оперы и балета в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима города Шымкента Шынгыс Мукан представил сотрудникам городского Театра оперы и балета нового руководителя – Майру Мухамедкызы. Об этом сообщается на странице Шымкентского информационно-коммуникационного центра в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Майра Мухаммедкызы – заслуженная артистка РК, награждена орденами «Құрмет», «Отан», лауреат Государственной премии РК, первая певица из Казахстана в «Гранд Опере» Парижа.

Родилась 9 мая 1969 года в Китайской Народной Республике. Окончила музыкальный факультет Пекинского университета наций (класс Джоу Бен Чин) и Пекинскую консерваторию (класс Го Шу Джен).

Многие произведения из репертуара певицы ранее на сценах Казахстана не исполнялись. Она с большим вкусом подбирает свой оперный и концертный репертуар, показывает пример большого трудолюбия и творческого поиска.

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