Майра Мухаммедкызы назначена директором Театра оперы и балета в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима города Шымкента Шынгыс Мукан представил сотрудникам городского Театра оперы и балета нового руководителя – Майру Мухамедкызы. Об этом сообщается на странице Шымкентского информационно-коммуникационного центра в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Майра Мухаммедкызы – заслуженная артистка РК, награждена орденами «Құрмет», «Отан», лауреат Государственной премии РК, первая певица из Казахстана в «Гранд Опере» Парижа.

Родилась 9 мая 1969 года в Китайской Народной Республике. Окончила музыкальный факультет Пекинского университета наций (класс Джоу Бен Чин) и Пекинскую консерваторию (класс Го Шу Джен).

Многие произведения из репертуара певицы ранее на сценах Казахстана не исполнялись. Она с большим вкусом подбирает свой оперный и концертный репертуар, показывает пример большого трудолюбия и творческого поиска.