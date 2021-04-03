Майра Мухамедкызы стала лауреатом Международной музыкальной премии «BraVo»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК, директор Шымкентского городского театра оперы и балета Майра Мухамедкызы стала обладателем премии «BraVo» в области классического искусства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пятницу в Москве на Исторической сцене Большого театра прошла третья церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo». Главным событием вечера стало вручение лауреатам из разных стран статуэтки премии - золотых скрипичных ключей.

М. Мухамедкызы получила статуэтку в номинации «Самый популярный классический исполнитель из страны-партнёра» - одну из 15, в которых представлены мировые звёзды, чей талант и вклад в развитие классического искусства достоин высочайших оценок.

«Для меня большая честь быть лауреатом Премии «BraVo». Я хотела бы поблагодарить российскую сторону за столь высокую оценку моей творческой деятельности и возможность побывать здесь среди звезд искусства», - сказала М. Мухамедкызы.

В этот вечер на сцене Большого театра прозвучали величайшие произведения мировой классики. Музыка Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Фридерика Шопена и других легендарных композиторов. Казахстанская оперная дива исполнила арию Маргариты из оперы «Фауст» Шарля Гуно.

В интервью журналистам она рассказала о предстоящих творческих планах. С ее слов, в настоящее время совместно с коллективом Шымкентского театра оперы и балеты ведется большая работа по насыщению репертуара новыми постановками, призванными закрепить бренд города. В марте состоялась премьера оперы «Домалақ-ана», посвященной 30-летию Независимости Казахстана.

«У нас очень большие планы на будущее. Уже сейчас нас приглашают на театральные сцены Германии, Великобритании, Франции и ряда других стран. Надеемся, что как только будут сняты антиковидные ограничения, сможем познакомить зарубежных друзей с нашей новой оперой. Будем прилагать усилия к тому, чтобы вывести наш театр на мировой уровень», - поделилась она.

Как рассказал исполнительный продюсер Премии «BraVo» Юрий Андрейчук, в 2020 году из-за пандемии пришлось отменить проведение церемонии, однако артисты продолжали творческую деятельность, создавая новые шедевры. В этом году награды ждут тех, кто добился наиболее значительных успехов за это время.

«Казахстан традиционно представлен на премии «BraVo». У нас выступали оперная певица Салтанат Ахметова, потрясающая молодая звезда Данелия Тулешева. Казахстан дарит миру потрясающих артистов. И сегодня на сцене Большого театра выступает поющий директор театра оперы и балета, это безумно почетно. Мы приветствуем Майру Мухамедкызы!» - добавил Ю. Андрейчук.

Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo» учреждена в 2017 году при поддержке радио Monte Carlo и «Русской Медиагруппы». Ее отличает беспрецедентный масштаб, территориально охватывающий десятки стран евразийского континента. В ней участвуют деятелей искусства Казахстана, России, Италии, Индонезии, Китая, Уругвая, Японии и Южной Кореи. Основным критерием для определения победителей является зрительская оценка исполнительского мастерства номинантов в области классической музыки.



