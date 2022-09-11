Майра Кадырова даст мастер-класс студентам Венгерского университета танца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мастер-класс известной артистки балета, педагога и хореографа Майры Кадыровой пройдет в государственном высшем учебном заведении Венгрии - Венгерском университете танца - с 26 сентября по 22 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Балет».

Ключ к успеху заключается в постоянном изучении передового международного опыта. Помощь опытных педагогов и признанных мастеров сцены – важный элемент подготовки. Это поможет будущим артистам балета совершенствовать свое мастерство. Особенно если своим опытом делятся профессионалы такого высокого уровня.

Стоит отметить, что Майра Кадырова построила блестящую карьеру артистки балета. По окончании исполнительской карьеры, она начала свою педагогическую деятельность в Алматинском хореографическом училище им. А. Селезнева, далее в КазНАИ им. Т. Жургенова. Кроме того, работала в балетной школе «Artist Home Village» (Япония), а с 2007 по 2015 годы являлась художественным руководителем Алматинского хореографического училища имени А.Селезнева. В настоящее время Майра Кадырова - педагог-репетитор театра «Астана Балет».

За годы педагогической деятельности она подготовила свыше 10 лауреатов международных конкурсов артистов балета. Многолетний сценический и педагогический опыт Майры Кадыровой позволили ей реализовать крупные творческие проекты, в числе которых: международные конкурсы хореографических учебных заведений «Өрлеу», юбилейные концерты в Алматы и Нур-Султане.

За активную деятельность в сфере развития казахского хореографического искусства и образования она удостоена многих национальных и международных званий и наград: заслуженная артистка Казахской ССР, нагрудный знак МОН РК и звание «Почётный работник образования Республики Казахстан», медаль «Ветеран труда Казахстана», Орден «Курмет».