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Майор полиции в Кызылординской области подозревается в получении взятки за незаконную регистрацию мигрантов
20 Ноября 2019 10:41
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КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ Кызылординской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличена начальник миграционной службы отдела полиции Шиелийского района Кызылординской области, майор полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
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Начальник миграционной службы подозревается в получении взятки в сумме 75 тысяч тенге от индивидуального предпринимателя за незаконную регистрацию и выдачу миграционной карточки 15 гражданам Республики Узбекистан.
Окончательное решение о степени вины подозреваемой будет вынесено судом.
Ключевые слова: Кызылординская область, Коррупция,
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