Майор полиции в Кызылординской области подозревается в получении взятки за незаконную регистрацию мигрантов

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ Кызылординской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличена начальник миграционной службы отдела полиции Шиелийского района Кызылординской области, майор полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Начальник миграционной службы подозревается в получении взятки в сумме 75 тысяч тенге от индивидуального предпринимателя за незаконную регистрацию и выдачу миграционной карточки 15 гражданам Республики Узбекистан.

Окончательное решение о степени вины подозреваемой будет вынесено судом.