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Майор полиции систематически получал взятки в Шымкенте
3 Мая 2022 17:03
Майор полиции систематически получал взятки в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба и МВД РК продолжают выявлять факты коррупции в рядах полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

Департаментом Антикоррупционной службы по городу Шымкенту в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между Агентством по противодействию коррупции и Министерством внутренних дел, совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкента при получении взятки с поличным от подчиненных в размере 178 тыс. тенге за покровительство по службе изобличен командир 4-й роты полка патрульной полиции местной полицейской службы майор полиции Алимханов К. Он задержан.

Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года Алимхановым от своих сотрудников для руководства полка за общее покровительство.
Зафиксированы факты получения Алимхановым взятки в сумме 130 тыс. тенге в группе лиц по предварительному сговору с инспекторами роты за непривлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Также установлено, что Алимханов систематически получал взятки в размере 2 тыс. тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней. Судом в отношении Алимханова избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Совместная работа Антикоррупционной службы и МВД по выявлению и пресечению фактов коррупции будет продолжена.



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