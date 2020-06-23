Майор полиции помог четырем роженицам во время службы на блокпосту в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За время службы на блокпосту Косшы во время ЧП майор полиции Рустем Булатов четыре раза помог беременным женщинам, срочно доставив их до родильного дома. Подобную помощь он считает своим гражданским долгом и обязанностью. Сегодня, 23 июня, в Казахстане празднуется День полиции. В свой профессиональный праздник Рустем Булатов рассказал о том, как несли службу в период чрезвычайного положения и как охраняли порядок и покой страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда ты становишься полицейским, ты возлагаешь на себя ответственность и обязанности. Служить Родине, народу - считаю своим долгом, но, в первую очередь, это именно то, что близко мне по душе, поэтому выбранная профессия мне нравится», - рассказал о своем жизненном выборе майор полиции.

Рустем Булатов является заместителем начальника управления кадровой политики Департамента полиции города Нур-Султана. Отвечает за воспитательный блок. В правоохранительных органах работает уже 11 лет. Во время чрезвычайного положения он был старшим ответственным на шестом блокпосту Косшы. Отметим, именно полицейские наряду с медиками и военными ведут прямую борьбу с пандемией.

«Работали с девяти вечера до шести утра. Начиная с марта, до начала июня мы несли службу. Ситуации были разные. Бывало такое, что на блокпост привозили рожениц. Мужья, родственники сопровождали их. Ждать скорую помощь они не могли. У женщины уже отошли воды, нужно оперативно действовать. На служебной машине мы быстро доставили ее в ближайший роддом. Таких случаев было четыре», - вспоминает Рустем Булатов.

За время службы в период ЧП полицейские сталкивались с различными экстремальными ситуациями.

«Работали в усиленном режиме. В первое время, конечно, было тяжело. Мы впервые столкнулись с такой ситуацией. Были недопонимания со стороны граждан. Но постепенно мы привыкали. Было нелегко и в том плане, что погода порой подводила. В марте еще прохладно было. Но, несмотря на все это, считаю, что с поставленной задачей справились», - отметил майор.

Во время ЧП и карантинного режима Рустем Булатов предотвратил ряд правонарушений. В частности, он задержал двух граждан, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и пытавшихся незаконно пересечь блокпост. Кроме того, задержал гражданина, перевозившего в багажнике автомашины незарегистрированное оружие и несколько ножей.

С самого утра до глубокой ночи полицейские охраняют наш покой. Их главная забота – общественный порядок.

«Мне кажется, что сотрудник полиции должен осознанно прийти к этому делу. Он должен быть патриотом своей страны, преданным своей службе. Необходимо быть справедливым и всегда развиваться, чтобы стать профессионалом своего дела. Я придерживаюсь всех установленных правил. Мой основной принцип в работе – то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра», - рассказал Рустем Булатов.

Наш герой считает, что профессия полицейского всегда связана с риском. Человек, который начинает службу, всегда должен помнить это. Риск - это и нападение на сотрудника, это и экстремальная ситуация, связанная с жизнью человека. Порой полицейские, рискуя своей жизнью, спасают жизни других. Народ часто называет их своими «героями». Но кто же формирует этих героев?

«Нас формируют наши наставники, которые обучают молодых сотрудников. От наставника зависит многое, в частности то, в каком направлении он будет воспитывать молодого сотрудника полиции. Моего первого наставника сейчас нет в живых. Но я помню все его наставления. Его заслуга в том, что он смог привить во мне те качества, которые помогают мне расти. Он сформировал во мне самое важное – принципы работы и службы», - подчеркнул Рустем Булатов.

В завершение беседы майор полиции призвал своих коллег с честью и с достоинством нести службу.

«Я бы хотел пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе. Самое главное - с честью и с достоинством служить нашей родине. Всем желаю всеобщего блага и процветания», - заключил заместитель начальника управления кадровой политики Департамента полиции города Нур-Султана Рустем Булатов.