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Майор полиции Ботагоз Откульбаева: Женщина должна быть защищенной

Автор:  
Жанна Мусабаева
8 Марта 2023, 20:17
Майор полиции Ботагоз Откульбаева: Женщина должна быть защищенной

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В преддверии Международного женского дня старший инспектор защиты женщин от насилия местной полицейской службы департамента полиции Костанайской области Ботагоз Откульбаева поделилась историей выбора своей профессии, в которой главное - защита женщины и ее прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Майор полиции Ботагоз Откульбаева - уроженка города Атбасар Акмолинской области. Служить в правоохранительных органах она мечтала еще со школьных лет, интерес к профессии проснулся благодаря тете, которая была сотрудницей полиции. Еще в детском возрасте Ботагоз примеряла служебную форму родственницы и представляла себя стражем порядка.

«Мне всегда казалось, что люди, работающие в полиции, отличаются особой дисциплинированностью и ответственностью. Хотелось быть именно таким человеком. Собственно, поэтому я сейчас служу в полиции и люблю свою работу»,- делится майор Ботагоз Откульбаева.

На должность старшего инспектора защиты женщин от насилия департамента полиции Костанайской области Ботагоз Откульбаева была переведена в мае 2022 года. Ранее она трудилась в должности старшего инспектора защиты государственных секретов второго специального отдела ДП Акмолинской области.

Несмотря на то, что в отделе защиты прав женщин Ботагоз работает не так давно, она успела оценить актуальность проблемы бытового насилия, которое является одной из главных проблем общественного здоровья и охватывает всю страну.

«Только женщина сможет понять эти трудности и проблемы. А если она к тому же бдительный сотрудник, как Ботагоз, то любая девушка, обратившаяся к ней, сразу попадает под ее защиту»,- считают коллеги Откульбаевой.

Несмотря на свои женственность и мягкость, Ботагоз справедлива и строга в отношении агрессора и дел, касающихся бытового насилия. За время своей службы Ботагоз Маратовна оказала помощь сотне жертв домашнего насилия. Совместно с Альянсом женских сил и НПО она проводит профилактические мероприятия, препятствующие замалчиванию домашнего насилия в семьях.

«Женщина должна понимать, что никто не в праве посягать на ее физическое и психологическое здоровье. Каждая должна знать, что она под защитой закона и всегда может обратиться в департамент полиции за помощью»,- добавила Б. Откульбаева.


Костанайская область   МВД РК   Общество   Костанай  
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