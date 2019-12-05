Майонез с кобыльим молоком выпустили в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выпустили майонез с кобыльим молоком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как известно, в кобыльем молоке содержится около 40 биологических компонентов, необходимых для организма человека. Это аминокислоты, микроэлементы, витамины А, С, Е, группы В. Принимая во внимание то обстоятельство, что традиционные казахские национальные продукты, в том числе выпущенные в необычном современном формате, находятся на пике популярности, технологи решили удивить потребителей майонезом с кобыльим молоком.

Холдинг Eurasian Foods Corporation (EFC) выпустил первый казахстанский майонез с кобыльим молоком «Мерекелiк Провансаль» («Праздничный Провансаль»).





По словам начальника инновационной технологической лаборатории Руслана Чильдебаева, творческий процесс создания уникального майонеза, в котором воплотились бы традиции казахской национальной кухни, занял около года.

Благодаря уникальной производственной технологии в новом продукте сохранены все полезные ингредиенты. На предприятиях компании майонез производится традиционным «горячим» способом, в основе которого лежит процесс пастеризации.



