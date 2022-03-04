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    17:06, 04 Март 2022 | GMT +6

    Майнинговую ферму выявили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК совместно с ДКНБ на территории Промышленной зоны выявлена майнинговая ферма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    «В ходе осмотра установлено 3 морских контейнера, в которых обнаружены 4 вида цифрового оборудования для майнинга «ANTMINER E3», «WHATSMINER M20S», «ANTMINER T17», «ANTMINER L3+» в количестве 1170 единиц. В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов США. Начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК РК (незаконное предпринимательство)», - сообщили в пресс-службе АФМ РК.


    Теги:
    Криптовалюта Астана КНБ Правоохранительные органы
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