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    11:05, 02 Май 2024 | GMT +6

    Майнинговую ферму стоимостью 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию

    Майнинговую ферму стоимостью 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию
    Фото: КГД МФ РК

    Сотрудниками департамента госдоходов по Костанайской области на АПП «Кайрак» пресечена попытка незаконного вывоза в Российскую Федерацию оборудования для майнинга криптовалют стоимостью более 230 млн тенге, передает агентство Kazinform.

    Как рассказали в департаменте, в ноябре 2023 года ТОО «А», зарегистрированное в Казахстане, пыталось вывезти 640 серверов. По данному факту возбуждено административное дело по статье 463 КоАП РК, которое завершено в настоящее время. По решению суда весь груз конфискован в доход государства и наложен административный штраф в размере 25 МРП.

    В ДГД напомнили, что согласно нормам Закона РК «О контроле специфических товаров», провоз специфических товаров без соответствующих разрешительных документов запрещен.

    Теги:
    Костанайская область Майнинг Выборы Граница Россия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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