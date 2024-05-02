Майнинговую ферму стоимостью 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию

Сотрудниками департамента госдоходов по Костанайской области на АПП «Кайрак» пресечена попытка незаконного вывоза в Российскую Федерацию оборудования для майнинга криптовалют стоимостью более 230 млн тенге, передает агентство Kazinform.

Как рассказали в департаменте, в ноябре 2023 года ТОО «А», зарегистрированное в Казахстане, пыталось вывезти 640 серверов. По данному факту возбуждено административное дело по статье 463 КоАП РК, которое завершено в настоящее время. По решению суда весь груз конфискован в доход государства и наложен административный штраф в размере 25 МРП.

В ДГД напомнили, что согласно нормам Закона РК «О контроле специфических товаров», провоз специфических товаров без соответствующих разрешительных документов запрещен.