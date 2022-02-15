+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге выявили в Карагандинской области

15 Февраля 2022 17:04
Поделиться:
Майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге выявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Органами финансового мониторинга выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Новости по теме
Законопроекты по сотрудничеству в сфере электроэнергетики изучают в Сенате
В Казахстане установят  высокие тарифы для отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций Как выстраивается работа по цифровому майнингу Необходимо срочно проработать вопросы регулирования в сфере майнинга – Премьер РК

«На территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма. В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы 4 контейнера (40-тонных), в которых располагалось 1 173 единиц оборудования для майнинга.

Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 миллионов долларов США или 2,5 миллиардов тенге», - сказано в сообщении ведомства.

Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления Специальной экономической зоны «Сарыарка» за злоупотребление должностными полномочиями. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Специальная экономическая зона «Сарыарка» создана для производства различного оборудования, машин и техники, металлургической промышленности, строительства, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом.

Ранее о мерах по регулированию деятельности цифрового майнинга рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Другие государственные органы   #Регионы   #Караганда  
Поделиться:
Новости по теме
Законопроекты по сотрудничеству в сфере электроэнергетики изучают в Сенате
В Казахстане установят  высокие тарифы для отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций
Как выстраивается работа по цифровому майнингу
Необходимо срочно проработать вопросы регулирования в сфере майнинга – Премьер РК
Популярное
1 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
2 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
3 Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
4 Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
5 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
6 Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
Читайте также
Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды
Гимнаст из Караганды завоевал бронзу на этапе Кубка мира
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив