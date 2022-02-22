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Майнинговую ферму приверженца деструктивного течения выявили в Акмолинской области
22 Февраля 2022 16:05
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АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ в г.Атбасар выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
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При обыске на территории обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты. По данному факту начато досудебное расследование.
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