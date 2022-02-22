Майнинговую ферму приверженца деструктивного течения выявили в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ в г.Атбасар выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

При обыске на территории обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты. По данному факту начато досудебное расследование.















