Майнинг скрывался в электрических сетях АО «КЕGОС»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 ноября текущего года в Нур-Султане сотрудниками Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики было выявлено незаконное подключение майнинговой фермы, принадлежащей одному из ТОО. Данный факт подключения электроэнергии был допущен филиалом АО «КЕGОС» «Акмолинские МЭС», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Подключение и потребление электрических мощностей со стороны майнинга производилось от высоковольтной подстанции напряжением 500 килоВольт. Майнинговая ферма осуществляла деятельность без информирования уполномоченного органа в сфере цифрового развития о своей деятельности.

​Комитетом ведутся контрольные мероприятия в отношении АО «КЕGОС».

Обращаем внимание энергопередающих организаций на то, что подключение к электрическим сетям «серых» майнинговых ферм не допускается и согласно законодательству по каждому факту будут приняты меры реагирования и применены соответствующие взыскания в рамках рынка мощности электроэнергии.

Министерство энергетики совместно с государственными органами и энергетическими предприятиями продолжает работу по выявлению и отключению от электрических сетей «серых» майнинговых ферм, нарушающих законодательство РК.