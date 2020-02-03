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Майкл Помпео прибыл в Ташкент для участия в министерской встрече «Центральная Азия – США»

3 Февраля 2020 00:44
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Майкл Помпео прибыл в Ташкент для участия в министерской встрече «Центральная Азия – США»

ТАШКЕНТ. УзА-КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео 2 февраля прибыл в Узбекистан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

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В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова Майкла Помпео встретили министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, Чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм и другие официальные лица.


В ходе двухдневного визита планируется проведение двусторонних переговоров между Государственным секретарем США и министром иностранных дел Узбекистана. Майкл Помпео и Абдулазиз Камилов обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках прошедшего в мае 2018 года в Вашингтоне Узбекско-американского саммита на высшем уровне, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.


Отмечается, 3 февраля Майкл Помпео примет участие в предстоящей в Ташкенте министерской встрече в формате «Центральная Азия – США» («C5+1»).

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Майкла Помпео в Акорде. Государственный секретарь США посетил Нур-Султан с официальным визитом.

Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.



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Ключевые слова: Центральная Азия, Узбекистан, США,
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