Майкл Помпео прибыл в Ташкент для участия в министерской встрече «Центральная Азия – США»

ТАШКЕНТ. УзА-КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео 2 февраля прибыл в Узбекистан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова Майкла Помпео встретили министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, Чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм и другие официальные лица.

В ходе двухдневного визита планируется проведение двусторонних переговоров между Государственным секретарем США и министром иностранных дел Узбекистана. Майкл Помпео и Абдулазиз Камилов обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках прошедшего в мае 2018 года в Вашингтоне Узбекско-американского саммита на высшем уровне, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Отмечается, 3 февраля Майкл Помпео примет участие в предстоящей в Ташкенте министерской встрече в формате «Центральная Азия – США» («C5+1»).





Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.



