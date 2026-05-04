Майкл Дэниел назначен главой Авиационной администрации Казахстана

С 4 мая 2026 года Главным исполнительным директором АО «Авиационная администрация Казахстана» назначен Майкл Дэниел, передает агенство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Как сообщили в КГА, Майкл Дэниел имеет профильное авиационное образование, окончил Аэрокосмический университет Эмбри-Риддл (США) по специальности «Аэронавтика», и более 40 лет опыта в сфере гражданской авиации.

Профессиональную деятельность начал в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), где занимал ряд ключевых должностей, включая инспектора по летной эксплуатации, специалиста по сертификации воздушных судов, руководителя службы безопасности полетов, а также старшего менеджера международных программ и политики.

Имеет опыт работы в международных офисах FAA во Франкфурте, Нью-Йорке, Вашингтоне, с 2006 по 2009 годы руководил международным офисом FAA в Сингапуре и Пекине, где осуществлял надзор за иностранными ремонтными станциями и проводил международные оценки безопасности.

В разные годы возглавлял профильные международные инициативы, включая рабочую группу APEC по безопасности транспорта и авиасообщению, курировал вопросы международного надзора и оценки безопасности, занимал ряд руководящих должностей, в течение ряда лет сотрудничал с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Обладает значительным международным опытом в области обеспечения безопасности полетов, сертификации авиакомпаний и развития систем государственного надзора в гражданской авиации.

Одной из главных задач нового руководителя станет открытие прямых рейсов из Казахстана в США.

