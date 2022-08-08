8 Августа 2022 11:57

Майк Тайсон обвинил компанию Hulu в краже истории его жизни для сериала

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Легенда бокса Майк Тайсон выступил с резким заявлением. Он обвинил стриминговый сервис Hulu, принадлежащий компании Disney, в краже истории его жизни для создания сериала о нем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

Майк Тайсон опубликовал в Instagram пост: «Не позволяйте Hulu одурачить вас. Я не поддерживаю их рассказ о моей жизни. Они украли историю моей жизни. Я просто чернокожий, которого они могут продать на аукционе».

Чемпион в супертяжелом весе выразил свое недовольство тем, что Hulu не заплатили ему и не посоветовалась с ним для обеспечения точности его автобиографии.

Продюсеры Hulu защитили свой проект, заявив, что сериал не выносит моральных суждений о Майке Тайсоне и просто представляет его жизнь как честную историю.

Исполнительный продюсер Карин Гист сообщил, что они просто хотели рассказать непредвзятую историю и позволить зрителям самим решать, что они думают или чувствуют о главном герое.

Майк Тайсон критиковал Hulu с тех пор, как в феврале 2021 года был анонсирован лимитированный сериал о жизни боксера с Тревантом Роудсом в главной роли. Сериал дебютирует на экранах 25 августа.

Фото:breitbart.com







