-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:19
-
-
вчера 19:48
-
вчера 19:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Майк Помпео: С нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей расширения процветания наших стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан, передает МИА «Казинформ».
Майк Помпео прилетел в столицу Казахстана вечером в субботу, 1 февраля.
«Рад посетить Нур-Султан, чтобы подтвердить важность стратегических отношений между США и Казахстаном, которые основаны на нашей общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей расширения процветания обеих наших стран», - написал Майк Помпео в Twitter .
— inform.kz inform.kz
Госсекретарь США обсудит с руководством страны перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.
Согласно информации, в рамках визита предусмотрены встречи М. Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
Напомним, визиты Майка Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр были запланированы на период с 3 по 7 января. Казахстан он должен был посетить 5 января. 2 января стало известно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.
- Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Нур-Султан
- США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам - Помпео
- Президент Касым-Жомарт Токаев задает новые политические тренды - американские эксперты
- В Алматы пройдет заседание Евразийского межправительственного совета: что обсудят премьеры
- Ряд катарских банков откроет свои представительства в МФЦА
- В ближайшие пять-семь лет наступит новый этап развития МФЦА – Кайрат Келимбетов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана