Майк Помпео: С нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей расширения процветания наших стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Майк Помпео прилетел в столицу Казахстана вечером в субботу, 1 февраля.

«Рад посетить Нур-Султан, чтобы подтвердить важность стратегических отношений между США и Казахстаном, которые основаны на нашей общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей расширения процветания обеих наших стран», - написал Майк Помпео в Twitter .





Госсекретарь США обсудит с руководством страны перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.

Согласно информации, в рамках визита предусмотрены встречи М. Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Напомним, визиты Майка Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр были запланированы на период с 3 по 7 января. Казахстан он должен был посетить 5 января. 2 января стало известно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.



