+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: -7 °С
USD 379.02 EUR 417.98
RUB 5.99 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Майк Помпео: С нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей расширения процветания наших стран

2 Февраля 2020 09:49
Поделиться:
Майк Помпео: С нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей расширения процветания наших стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Названа дата визита госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан
Есть серьезные основания верить в оптимистичность сценария – Даурен Абаев о конфликте США и Ирана Обращение Трампа: США готовы к миру Парламент Ирака принял резолюцию с призывом к выводу иностранных войск из страны

Майк Помпео прилетел в столицу Казахстана вечером в субботу, 1 февраля.

«Рад посетить Нур-Султан, чтобы подтвердить важность стратегических отношений между США и Казахстаном, которые основаны на нашей общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей расширения процветания обеих наших стран», - написал Майк Помпео в Twitter .


Госсекретарь США обсудит с руководством страны перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.

Согласно информации, в рамках визита предусмотрены встречи М. Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Напомним, визиты Майка Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр были запланированы на период с 3 по 7 января. Казахстан он должен был посетить 5 января. 2 января стало известно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, США,
Поделиться:

Автор:

Влада Гук

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив