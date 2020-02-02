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Майк Помпео: Наши переговоры еще раз подтверждают будущее отношений между Казахстаном и США

2 Февраля 2020 12:54
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Майк Помпео: Наши переговоры еще раз подтверждают будущее отношений между Казахстаном и США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал об основных направлениях сотрудничества с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Госсекретаря, США были и остаются деятельным другом Казахстана. Он отметил, что с момента обретения независимости Казахстаном США тесно сотрудничает с республикой в вопросах нераспространения ядерного оружия и ядерной безопасности. Госсекретарь также напомнил, что в 2018 году Президент США Дональд Трамп принимал Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Белом доме.

«Наши сегодняшние переговоры еще раз подтверждают отличное будущее отношений между нашими странами. Я с нетерпением жду нашей сегодняшней встречи с Президентом и Первым Президентом страны. Президент Токаев изложил амбициозные программные реформы, направленные на укрепление экономического развития демократии, а также повышение доверия общества к Правительству. Мы приветствуем эти шаги», - сказал Майк Помпео на пресс-конференции для журналистов в МИД РК.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения. Но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самые лучшие результаты для любой страны. Это очень хорошие сделки, они создают рабочие места; прозрачность контрактов и не имеющие себе равных обязательства обеспечивают качество работы. Именно таким образом работает американская система», - добавил Госсекретарь США.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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