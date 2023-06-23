Мавзолей Толе би в Ташкенте посетил Асхат Оралов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане проходят дни культуры Казахстана. Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов посетил находящийся в Ташкенте мавзолей великого Толе би, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства.

Толе би — очень значимая для нашей истории фигура, чья мудрость передается из поколение в поколение. Поэтому место захоронения этого выдающегося человека имеет для нас особую важность.

«Тәңірім қазаққа елдікті де, ерлікті де, даналықты да берген», — сказал однажды Толе би. Эти слова актуальны и сейчас. Опираясь на эти качества, мы должны много и упорно работать, чтобы достичь в итоге по-настоящему больших целей», - подчеркнул Асхат Оралов.

В 1996 году мавзолей Толе би был отреставрирован узбекскими архитекторами при участии ученых из Казахстана.

«Я благодарен узбекской стороне за содействие в сохранении бесценного для всех казахов исторического и духовного наследия. Наши страны связывают давние и прочные узы дружбы, которые, я уверен, со временем будут только крепнуть. Мавзолей Толе би — один из символов этой нерушимой связи», - отметил министр.

Глава ведомтсва сообщил о планируемой двусторонней встрече с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым и выступленим КазНТОБ им. Абая в рамках Дней культуры Казахстана в Большом театре Ташкента.